В Ростовской области 19 апреля ожидаются дожди, гроза и сильный ветер. Такой прогноз опубликовали специалисты Гидрометцентра.

19 апреля в Ростовской области сохранится неустойчивая погода. Синоптики обещают облачность с прояснениями.

Ночью существенных осадков не ожидается. Днем в части районов пройдут кратковременные дожди. Местами возможна гроза.

Ветер будет дуть со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Во время грозы порывы усилятся до 14 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит от +7 до +12 градусов. Местами она опустится до +3. Днем воздух прогреется до +10...+15 градусов. В отдельных районах потеплеет до +17.
Фото: Дондей
