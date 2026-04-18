В Ростовской области 19 апреля ожидаются дожди, гроза и сильный ветер. Такой прогноз опубликовали специалисты Гидрометцентра.19 апреля в Ростовской области сохранится неустойчивая погода. Синоптики обещают облачность с прояснениями.Ночью существенных осадков не ожидается. Днем в части районов пройдут кратковременные дожди. Местами возможна гроза.Ветер будет дуть со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Во время грозы порывы усилятся до 14 метров в секунду.Ночью температура воздуха составит от +7 до +12 градусов. Местами она опустится до +3. Днем воздух прогреется до +10...+15 градусов. В отдельных районах потеплеет до +17.