Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

За сутки в Ростове коронавирус подтвердился у 862 человек

За сутки в Ростове коронавирус подтвердился у 862 человек
В донской столице коронавирус подхватили 862 человека. Об этом сообщили в региональном штабе по противодействию распространению коронавируса.

По данным на 19 февраля, в Ростовской области выявлено 4 629 зараженных, из которых только в донской столице - 862. Второе место (275 зараженных) - у Таганрога. На третьем оказались Шахты - 252 заболевших. Меньше всего - два человека - выявлено в Советском районе.

Ситуацию с коронавирусом может усугубить эвакуация жителей ДНР и ЛНР. Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил о срочной эвакуации жителей Донбасса в связи с ухудшением обстановки. В Ростовской области ввели режим ЧС и стали разворачивать места для временного размещения жителей Донбасса. Также на место выехали врио главы МЧС и глава Роспотребнадзора.

Всех прибывающих будут тестировать на коронавирусную инфекцию. В случае подтверждения диагноза людей будут изолировать.
Фото: РостовРу
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.