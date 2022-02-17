За сутки в Ростове коронавирус подтвердился у 862 человек

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В донской столице коронавирус подхватили 862 человека. Об этом сообщили в региональном штабе по противодействию распространению коронавируса.По данным на 19 февраля, в Ростовской области выявлено 4 629 зараженных, из которых только в донской столице - 862. Второе место (275 зараженных) - у Таганрога. На третьем оказались Шахты - 252 заболевших. Меньше всего - два человека - выявлено в Советском районе.Ситуацию с коронавирусом может усугубить эвакуация жителей ДНР и ЛНР. Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил о срочной эвакуации жителей Донбасса в связи с ухудшением обстановки. В Ростовской области ввели режим ЧС и стали разворачивать места для временного размещения жителей Донбасса. Также на место выехали врио главы МЧС и глава Роспотребнадзора.Всех прибывающих будут тестировать на коронавирусную инфекцию. В случае подтверждения диагноза людей будут изолировать.