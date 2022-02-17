Правительство Ростовской области прокомментировало заявление главы ДНР об эвакуации жителей

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Правительство Ростовской области прокомментировало заявление главы Донецкой Народной Республики об эвакуации населения. О ситуации с беженцами Донбасса рассказали в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС 18 февраля.Для организации работы по приему жителей ДНР и ЛНР создали оперативный штаб. Для размещения беженцев подготовили пункты временного размещения. Их планируют развернуть в различных санаториях, оздоровительных лагерях и на базах отдыха. Всего планируют разместить 3 274 человека. В ближайшие часы число ПВР вырастет до 10 тысяч. Там организуют питание и медобслуживание.Напомним, глава ДНР Денис Пушилин 18 февраля заявил о массовой эвакуации жителей Донбасса из-за ухудшения ситуации. Позже аналогичная ситуация произошла и в ЛНР. Первые автобусы отправились на границы с Россией в 20 часов. Сначала вывозят женщин и детей. Те, у кого есть свой автомобиль, покидают республики самостоятельно. На границах уже собираются огромные пробки. Первые автобусы уже прибыли в донской регион.