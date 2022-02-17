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Правительство Ростовской области прокомментировало заявление главы ДНР об эвакуации жителей

Правительство Ростовской области прокомментировало заявление главы ДНР об эвакуации жителей
Правительство Ростовской области прокомментировало заявление главы Донецкой Народной Республики об эвакуации населения. О ситуации с беженцами Донбасса рассказали в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС 18 февраля.

Для организации работы по приему жителей ДНР и ЛНР создали оперативный штаб. Для размещения беженцев подготовили пункты временного размещения. Их планируют развернуть в различных санаториях, оздоровительных лагерях и на базах отдыха. Всего планируют разместить 3 274 человека. В ближайшие часы число ПВР вырастет до 10 тысяч. Там организуют питание и медобслуживание.

Напомним, глава ДНР Денис Пушилин 18 февраля заявил о массовой эвакуации жителей Донбасса из-за ухудшения ситуации. Позже аналогичная ситуация произошла и в ЛНР. Первые автобусы отправились на границы с Россией в 20 часов. Сначала вывозят женщин и детей. Те, у кого есть свой автомобиль, покидают республики самостоятельно. На границах уже собираются огромные пробки. Первые автобусы уже прибыли в донской регион.
Фото: Украина Новости.
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