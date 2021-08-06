От коронавируса в Ростовской области выздоровели еще 374 человека

В Ростовской области от коронавируса выздоровели еще 374 человека. По данным на 10 августа, общее число поборовших инфекцию достигло 100 373.В стационарах получают лечение 3 945 человек, из которых 365 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.Увеличилось и количество заболевших. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 479 жителей области. Всего с начала пандемии положительные результаты тестов на COVID-19 получили 114 218 человек.В связи с этим растут и темпы вакцинации на Дону. По информации правительства региона, за прошедшие сутки привились 14 899 человек. Общее количество вакцинированных достигло 1 225,7 тысяч человек, из которых 909,55 ввели второй компонент.