Еще 304 жителя Ростовской области выздоровели от коронавируса

В Ростовской области медики вылечили еще 304 человека, зараженных коронавирусом. Это наибольшее количество дончан, поборовших COVID-19 за последние несколько месяцев. Ежедневное число выздоровевших третьи сутки подряд превышает отметку в 300 человек. По данным на 7 июня, число выздоровевших достигло 86 243 человек.В стационарах лечение получают 944 пациента. Из них 97 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Врачи оценивают их состояние как тяжелое.Растет и число заболевших. За минувшие сутки инфекцию обнаружили у 156 жителей донского региона. Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 95 309 человек. Среди них 4 513 не смогли побороть опасный вирус. По информации областного правительства, все умершие страдали хроническими заболеваниями.