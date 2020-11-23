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За сутки от коронавируса вылечился 451 житель Ростовской области

За сутки от коронавируса вылечился 451 житель Ростовской области
Количество дончан, выздоровевших от COVID-19, превысило 31 тысячу. Об этом сообщило областное правительство.

По состоянию на 25 ноября с коронавирусом справились 31 123 человека. Из них за последние сутки вылечился 451 пациент - рекордное число за текущий месяц, - это почти в 1,5 раза больше заболевших (313 человек).

В стационарах получают лечение 1 970 жителей Ростовской области, среди которых 158 находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Количество инфицированных нарастающим итогом достигло 38 391 человека, из которых 1 236 стали жертвами коронавируса. За последние 24 часа от опасного вируса скончались восемь женщин в возрасте от 64 лет до 81 года и семеро мужчин от 60 до 86 лет.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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