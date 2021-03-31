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За сутки от коронавируса вылечились 202 жителя Ростовской области

За сутки от коронавируса вылечились 202 жителя Ростовской области
В Ростовской области с начала пандемии выздоровели 73 064 человек, зараженных COVID-19. Это 90% всех инфицированных. За сутки с 1 по 2 апреля инфекцию побороли 202 человека.

В стационарах получают лечение 1 895 жителей донского региона. При этом 16 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Врачи приняли решение ввести их в медикаментозную кому и подключить к инвазивным аппаратам ИВЛ. Как правило, такую крайнюю меру применяют в случаях экстренной госпитализации или при большом объеме поражения легких (более 75%). Еще 172 дончанина подключены к неинвазивным ИВЛ. Этим пациентам для поддержания уровня кислорода в крови достаточно специальных масок и мундштуков.

За последние 24 часа в области количество заболевших увеличилось на 243 человека, а общее число достигло 81 320 дончан. Среди них 3 632 человека не смогли побороть вирус. По информации областного правительства, все умершие страдали сопутствующими хроническими заболеваниями.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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