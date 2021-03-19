В Ростовской области выздоровели еще 263 человека, зараженных COVID-19

С начала пандемии в Ростовской области коронавирус побороли 70 254 человека. Из них 263 выздоровели за сутки с 21 по 22 марта.Стационарное лечение получают 1 863 пациента, среди которых 21 человек находится в тяжелом состоянии. Врачи приняли решение ввести их в медикаментозную кому и подключить к инвазивным аппаратам ИВЛ. Кислородных масок и мундштуков таким пациентам недостаточно для поддержания жизни. В трахею вставляют трубку, через которую в организм попадает кислород. Еще 125 человек подключены к неинвазивным аппаратам ИВЛ (мундштуки и маски).За прошедшие 24 часа инфекцию обнаружили у 240 жителей донского региона. По информации правительства области, за период пандемии диагноз подтвердился у 78 672 человек. При этом 3 414 из них скончались от осложнений болезни.