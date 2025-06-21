В Сальске мужчина смертельно ранил ножом своего друга во время спора

Фото: СУ СК по РО

В Сальске 33-летнего мужчину подозревают в убийстве своего товарища. Об этом сообщило управление Следственного комитета по Ростовской области.В Комсомольском переулке трагический инцидент случился 19 июня. Между мужчинами вспыхнул конфликт, который быстро перерос в драку. В пылу спора один из них достал нож и ударил своего 51-летнего оппонента в бедро. Пострадавший потерял много крови и скончался на месте.Полицейские быстро задержали подозреваемого. Сейчас он находится под стражей.Против мужчины возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности.