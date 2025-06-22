В Ростове родные ищут без вести пропавшего 68-летнего мужчину почти две недели

Фото: ЛизаАлерт

В Ростове родные ищут без вести пропавшего 68-летнего мужчину. Родные последний раз видели Александра Шведова 10 июня.В тот день мужчина ушел из дома и отправился по делам. Но домой он так и не вернулся. Его близкие обратились в полицию с заявлением о пропаже.Полиция ищет мужчину по приметам: худощавое телосложение, рост - около 170 см, лысый, голубые глаза.Мужчина был одет в бирюзовую ветровку, серые брюки и коричневые туфли. На голове у него была черная бейсболка.Если вы знаете, где может находиться Александр, позвоните по номеру: 112.