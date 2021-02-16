За сутки от коронавируса умер 21 житель Ростовской области

В Ростовской области с подтверждённым ковидным диагнозом скончался ещё 21 человек. Об этом сообщили в региональном правительстве 18 февраля.За минувшие сутки жертвами COVID-19 стали десять женщин в возрасте от 43 лет до 91 года. Также в период 17-18 февраля коронавирус забрал жизни 11 мужчин 62-летнего - 84-летнего возрастов. У всех пациентов специалисты зарегистрировали хронические заболевания эндокринной, сердечно-сосудистой и других систем.Так, нарастающим итогом число умерших от опасного вируса на Дону достигло 2 994. В России этот показатель приблизился к отметке 81 926.Добавим, в Ростовской области насчитывается 70 006 случаев заражения COVID-19, из них 323 выявили за последние 24 часа. Эпидситуация в регионе потихоньку налаживается. С каждым днём количество инфицированных уменьшается. Однако на Дону осталось несколько муниципалитетов, где обстановка с коронавирусом остаётся напряжённой. В такие «красные» зоны попали Батайск, Гуково, Зверево, Зерноград и ещё 14 районов. Губернатор области пригрозил усилить санитарные ограничения на этих территориях.