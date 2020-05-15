За сутки на Дону составили более ста протоколов за нарушение самоизоляции

За сутки в Ростовской области составили 110 протоколов за нарушение режима самоизоляции. Данные предоставили в региональном пресс-центре по информированию населения о ситуации по новой коронавирусной инфекции.В общей сложности на Дону выписали уже 9 193 штрафа. К ответственности привлекают людей с подозрением на коронавирус, которые нарушили предписание оставаться дома, а также всех, кто нарушил режим повышенной готовности (вышел из дома без уважительной причины, нарушил социальную дистанцию, не надел маску в общественном месте и так далее). Сумма штрафов варьируется от 1 до 40 тысяч рублей.