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За сутки на Дону составили более ста протоколов за нарушение самоизоляции

За сутки на Дону составили более ста протоколов за нарушение самоизоляции
За сутки в Ростовской области составили 110 протоколов за нарушение режима самоизоляции. Данные предоставили в региональном пресс-центре по информированию населения о ситуации по новой коронавирусной инфекции.

В общей сложности на Дону выписали уже 9 193 штрафа. К ответственности привлекают людей с подозрением на коронавирус, которые нарушили предписание оставаться дома, а также всех, кто нарушил режим повышенной готовности (вышел из дома без уважительной причины, нарушил социальную дистанцию, не надел маску в общественном месте и так далее). Сумма штрафов варьируется от 1 до 40 тысяч рублей.

Теги: коронавирус в Ростове COVID-19 в Ростовской области штраф за нарушение самоизоляции в Ростове

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