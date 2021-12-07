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За сутки коронавирус забрал жизни 33 жителей Ростовской области

За сутки коронавирус забрал жизни 33 жителей Ростовской области
В Ростовской области коронавирус унес жизни еще 33 человек. За сутки с 8 по 9 декабря от тяжелых последствий болезни скончались 18 женщин в возрасте от 33 до 89 лет. Также умерли 15 мужчин. Самому молодому из них было 37 лет, а самому пожилому - 95. Все они страдали различными хроническими заболеваниями, которые усугубил COVID-19.

Растет и число людей с подтвержденным коронавирусом. За последние 24 часа положительные результаты ПЦР-тестов получили 648 жителей донского региона. Всего за период пандемии медики выявили 181 410 случаев заболевания COVID-19. Большинство из них побороли опасную инфекцию. Однако врачам удалось спасти не всех пациентов ковидных госпиталей. По информации областного правительства, 9 042 из них скончались.
Фото: Фото: EPA/Vostock-photo
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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