В Ростовской области COVID-19 унес жизни еще 32 человек

Фото: Rostov.ru.

Ежедневно патологоанатомы регистрируют десятки смертей пациентов ковидных госпиталей в Ростовской области. По данным на 1 ноября, за сутки инфекция забрала жизни 32 человек. Это 20 женщин в возрасте от 47 до 92 лет и 12 мужчин. Самому молодому из них было 42 года, а самому пожилому - 92 года. Как сообщили в правительстве региона, все они страдали различными хроническими заболеваниями.Увеличилось и количество инфицированных. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 635 жителей области. Всего с начала пандемии медики выявили 156 717 случаев заражения коронавирусом. Большинство из них уже выздоровели. Однако побороть инфекцию смогли не все пациенты ковидных госпиталей. 7 778 человек скончались от тяжелых последствий.