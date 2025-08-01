Власти Азербайджана снесли памятник великому маринисту Айвазовскому, чья жизнь была тесно связана с Доном

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Азербайджанские власти демонтировали монумент выдающемуся художнику-маринисту Айвазовскому, чья биография неразрывно связана с донской землей. Характерно, что снос памятника пришелся на знаменательную для живописца дату – 29 июля, в день его рождения.- Понятно, что они так поступили потому, что Айвазовский был армянином по происхождению, - прокомментировал ситуацию известный ростовский писатель и краевед Георгий Багдыков. – А еще из желания насолить российским властям. Ведь монумент, посвящённый Айвазовскому, был установлен в Степанакерте в декабре 2021 года в рамках проекта «Аллея российской славы». Его создание стало результатом сотрудничества между руководством тогдашней непризнанной республики Арцаха (Нагорного Карабаха), Русской общиной Нагорного Карабаха и российским миротворческим контингентом.Важно подчеркнуть, что создателем монумента является знаменитый скульптор Салават Щербаков. Среди его самых известных работ можно выделить мемориальный комплекс воинам-интернационалистам, который расположен на Поклонной горе в российской столице. По удивительному совпадению, именно этот скульптор является автором памятника Гейдару Алиеву (отцу президента Азербайджана Ильхама Алиева), установленного в Баку.Известный живописец-маринист Иван Айвазовский появился на свет в крымской Феодосии. Тем не менее, жизненный путь художника неразрывно связан с Ростовом-на-Дону. Живописец неоднократно посещал донскую столицу и даже передал в дар городу ряд своих произведений. Кроме того, в 1895 году Айвазовский встретился с Верховным Патриархом и Католикосом всех армян Мкртичем I Хримяном, которому преподнес в качестве дара полотно «Корабль в бушующем море».Следует подчеркнуть, что Гавриил Айвазовский, родной брат знаменитого художника-мариниста, занимал пост архиепископа в Нахичеванско-Бессарабской епархии. Он регулярно посещал Ростов. По рассказам, он испытывал искреннюю симпатию к донскому региону и хранил о нем теплые воспоминания.Георгий Багдыков считает, что политика азербайджанских властей в отношении памятников представляет собой явную конфронтацию, направленную против армянской диаспоры и, следовательно, против российских интересов.В 2020 году в городе Шуша, расположенном в пределах Нагорного Карабаха, азербайджанской стороной был произведен демонтаж памятника Нельсону Степаняну. Степанян, родившийся в этом городе, был выдающимся летчиком времен Второй мировой войны и дважды удостоен звания Героя Советского Союза. Монумент существовал в Шуше с советских времен.Степанян окончил Батайское авиационное училище, носившее имя А.К. Серова. В Батайске, в мае 2025 года, благодаря инициативе и финансированию армянской диаспоры Ростова-на-Дону, состоялось открытие бюстов трех выдающихся выпускников летного училища. Эти летчики были дважды удостоены звания Героя Советского Союза: маршал авиации Николай Михайлович Скоморохов, генерал-полковник авиации Виталий Иванович Попков и подполковник авиации Нельсон Георгиевич Степанян.Местный историк призывает воссоздать утраченный монумент Айвазовскому в Ростове-на-Дону, опираясь на предыдущие инициативы.Примечательно, что на мемориальной доске Мемориала славы на Самбекских высотах уже долгое время можно увидеть флаг Азербайджана. До начала масштабной реставрации мемориального комплекса на этом самом месте развевались флаги всех пятнадцати союзных республик Советского Союза.