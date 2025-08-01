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Из-за пожароопасности в Ростовской области объявили штормовое предупреждение

Из-за пожароопасности в Ростовской области объявили штормовое предупреждение
В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за пожароопасности. В региональном ГУ МЧС сообщили, что до конца суток 1 августа и в течение суток 2 августа существует высокая высокая вероятность возникновения природных возгораний.

Чрезвычайная пожароопасность четвертого класса ожидается в центральных, южных, местами в северо-западных, северо-восточных, юго-восточных районах и Приазовье.

В зоне риска пожарной опасности пятого класса находятся местами юго-восточные районы и Приазовье.

Спасатели рекомендуют соблюдать меры пожарной безопасности.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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