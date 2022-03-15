За сутки коронавирус унес жизни еще 22 жителей Ростовской области

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В Ростовской области за минувшие сутки коронавирусная инфекция унесла жизни еще 22 человек. О новых погибших 17 марта сообщили в региональном правительстве. За весь период пандемии жертвами COVID-19 стали 10 595 человек.В регистре умерших - 13 женщин, которым было от 61 года до 86 лет, и девять мужчин в возрасте от 40 до 82 лет. Все погибшие, судя по результатам вскрытия, имели хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Также речь может идти об ожирении, онкологии, сахарном диабете.Отметим, что ситуация с распространением коронавируса идет на спад. Вполне возможно, что в Ростовской области в ближайшее время отменят масочный режим.