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На Дону за сутки жертвами COVID-19 стали еще шесть человек

На Дону за сутки жертвами COVID-19 стали еще шесть человек

В Ростовской области справиться с последствиями коронавирусной инфекции не смогли еще шесть человек. О новых погибших сообщают в региональном правительстве.

Среди умерших - три женщины в возрасте от 76 до 93 лет и трое мужчин, которым было от 51 года до 80 лет. Все они, судя по результатам вскрытия, страдали хроническими заболеваниями. Речь идет об онкологии, сахарном диабете, гипертонии и других. Коронавирус сам по себе не смертелен - он действует иначе. Попадая организм, опасная инфекция провоцирует обострение имеющихся заболеваний. Резкий удар по ослабленному иммунитету и становится причиной гибели.

За весь период пандемии коронавируса жертвами COVID-19 стали 10 284 человека.
Фото: smart-smi.ru
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