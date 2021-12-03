За сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 650 человек в Ростовской области

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области выявили еще 650 случаев заражения коронавирусом. По данным на 5 декабря, большинство новых пациентов с COVID-19 - молодежь от 18 до 45 лет (36%).На втором месте по числу заболевших - люди от 46 до 65 лет. В этой возрастной категории диагноз подтвердился у 31,4%. Еще 17,2% инфицированных - пенсионеры от 66 до 79 лет. Также вирус подхватили старики и дети. Положительные результаты тестов на коронавирус получили 6,3% пожилых людей старше 80 лет и 9,1% несовершеннолетних.Общее число пациентов с COVID-19 достигло 178 804 человек. Ежедневный прирост заболевших продолжает расти. Тем не менее на Дону сняли ряд ограничений по коронавирусу.