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За сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 650 человек в Ростовской области

За сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 650 человек в Ростовской области
В Ростовской области выявили еще 650 случаев заражения коронавирусом. По данным на 5 декабря, большинство новых пациентов с COVID-19 - молодежь от 18 до 45 лет (36%).

На втором месте по числу заболевших - люди от 46 до 65 лет. В этой возрастной категории диагноз подтвердился у 31,4%. Еще 17,2% инфицированных - пенсионеры от 66 до 79 лет. Также вирус подхватили старики и дети. Положительные результаты тестов на коронавирус получили 6,3% пожилых людей старше 80 лет и 9,1% несовершеннолетних.

Общее число пациентов с COVID-19 достигло 178 804 человек. Ежедневный прирост заболевших продолжает расти. Тем не менее на Дону сняли ряд ограничений по коронавирусу.
Фото: Алексей Бойко.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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