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Коронавирус выявили еще у 646 жителей Ростовской области

Коронавирус выявили еще у 646 жителей Ростовской области
В Ростовской области выявили еще 646 случаев заболевания коронавирусом. По данным на 16 ноября, диагноз подтвердился у 222 молодых людей в возрасте от 18 до 45 лет. Они составили 34,4% всех инфицированных. На втором месте по числу новых пациентов с COVID-19 - жители региона от 46 до 65 лет. В этой возрастной категории вирус подхватил 221 человек, или 34,2%.

В числе зараженных оказались также пенсионеры и дети. Положительные результаты ПЦР-тестов получил 101 человек в возрасте от 66 до 79 лет. Это 15,6% заболевших. Среди несовершеннолетних диагноз подтвердился у 65 человек (10,1%). Еще 37 пациентов с коронавирусом выявили в возрастной группе старше 80 лет (5,7%).

Всего с начала пандемии коронавирус подхватили 166 452 жителя Ростовской области. Большинство из них уже побороли опасную инфекцию. Однако медикам удалось спасти не всех заболевших. COVID-19 забрал жизни 8 209 человек.
Фото: Алексей Бойко.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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