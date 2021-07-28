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На Дону скончались еще 27 пациентов ковидных госпиталей

На Дону скончались еще 27 пациентов ковидных госпиталей
В Ростовской области ежедневно регистрируют десятки летальных случаев среди пациентов ковидных госпиталей. За сутки с 29 по 30 июля умерли 27 человек. Это 18 женщин в возрасте от 56 до 89 лет и девять мужчин - от 60 до 86 лет. По информации регионального правительства, все умершие страдали различными хроническими заболеваниями, которые усугубила инфекция. В их числе гипертония, сахарный диабет, метаболические нарушения, а также сердечно-сосудистые, бронхолегочные и заболевание печени, легких.

Растет и число зараженных COVID-19. За минувшие сутки вирус подхватили 418 человек. Это очередной антирекорд с начала пандемии. Всего диагноз подтвердился у 109 200 жителей региона. Из них 5 167 не смогли побороть вирус.

Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

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