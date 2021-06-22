За сутки COVID-19 нашли в 39 городах и районах Ростовской области

В Ростовской области растет число инфицированных COVID-19. За сутки с 23 по 24 июня коронавирус выявили в 39 городах и районах региона. Это больше 50% от числа всех муниципалитетов, не считая сельские поселения.Лидером вновь стал Ростов. Там нашли 76 инфицированных. За ним идет Зерноградский район с пятью заболевшими. Замыкают тройку сразу семь муниципалитетов: Батайск, Каменск-Шахтинский, Аксайский, Боковский, Мясниковский, Сальский и Шолоховский районы.Получше ситуация обстоит в Азове, Донецке, Зверево, Новочеркасске и Чертковском районе. Там, как и в Новошахтинске, Таганроге, Шахтах, Азовском, Багаевском и Егорлыкском районах, опасный вирус подхватили по три человека. Аналогичная ситуация - в Зимовниковском, Каменском, Красносулинском, Мартыновском, Миллеровском, Семикаракорском, Тарасовском и Тацинском районах.Всего по паре зараженных дончан выявили в Гуково, Веселовском, Песчанокопском и Пролетарском районах. Меньше всего инфицированных оказалось в Волгодонске, Белокалитвинском, Дубовском и Кагальницком районах. Там, как и в Матвеево-Курганском, Милютинском и Родионово-Несветайском районах, заболели по одному человеку.Всего с начала пандемии в донском регионе заболели 98 054 человека. Победить опасный вирус получилось у 89 758 дончан. Скончались от COVID-19 уже больше 4 тысяч инфицированных.