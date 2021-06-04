За сутки коронавирус нашли в 36 городах и районах Дона

Новых заболевших COVID-19 нашли в 36 городах и районах Ростовской области. Больше всего заражённых выявили в Ростове-на-Дону. Там опасная инфекция поразила 61 человека.В Батайске заразилось семь человек, в Азовском районе - шесть. В Каменске-Шахтинском, Таганроге, Шахтах, Красносулинском и Мясниковском районах коронавирус подхватили по пять местных жителей.В Гуково, Донецке, Новочеркасске и Белокалитвинском районе ситуация получше. Там обнаружили по четыре человека, заболевших COVID-19. По три инфицированных выявили в Новошахтинске, Аксайском, Каменском, Сальском и Шолоховском районах.В Азове, Веселовском и Зерноградском районе, а также Кашарском, Милютинском, Неклиновском и Семикаракорском районах больных коронавирусом оказалось всего по двое.Лучше всего ситуация в Волгодонске, Зверево, Багаевском, Боковском, Волгодонском и Константиновском районах. Там вирус подхватили по одному человеку. Тоже произошло и в Куйбышевском, Октябрьском, Песчанокопском, а также в Целинском, Цимлянском и Чертковском районах.За всё время пандемии коронавирусом заболели больше 95 тысяч человек. Не смогли побороть опасную болезнь 4 513 жителей Дона. Вакцинировались на сегодняшний день - 365 895 граждан.