Проект модернизации общественного транспорта Ростова будут дорабатывать

Фото: Дондей

В проект модернизации общественного транспорта Ростова внесут изменения. Об этом сообщил директор дептранса Константин Лашенко.Несколько недель назад на сайте администрации появился документ-проект, в котором говорилось о модернизации транспортной сети. К примеру, в 2026 году планируют отменить практически все троллейбусные маршруты №№ 1, 5, 6, 8, 9, 10, 12 и 14 (3 единицы). Останутся только №№ 2, 17 и 22.Также в проекте говорится об отмене маршрутов автобусов № 1а, 4а и 19 (в количестве трех единиц) и трамваев № 4 и № 6 (три единицы). В 2027 году планируют отменить еще один маршрут — автобус № 6а. И это за следующий год. Конечно, такие будущие изменения шокировали ростовчан, особенно тех, кто пользовался троллейбусом. Люди оставили десятки комментариев и попросили не отменять троллейбусы.Как отметил Константин Лашенко, проект предполагает комплексный подход, и стоит учитывать, что это не окончательное решение. Проект утвердят в соответствии с мнением жителей.