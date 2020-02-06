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В Ростов передадут 60 подержанных троллейбусов из Москвы

В Ростов передадут 60 подержанных троллейбусов из Москвы
В Ростов-на-Дону передадут 60 подержанных троллейбусов из Москвы. Об этом рассказал заместитель главы администрации по транспорту и дорожному хозяйству Константин Солонский.

По словам Солонского, троллейбусы планируют доставить в донскую столицу до конца зимы. Власти Москвы приняли решение передать транспорт в связи с тем, что в городе начнут работать новые электробусы.

– Специалисты МУП «РТК» осмотрели троллейбусы и проверили их пригодность. Автомобили действительно ездили, а не простаивали. Рассчитываем, что троллейбусы выйдут на линии вскоре после доставки, – пояснил Солонский.

Напомним, в 2018 году в Ростов доставили 14 троллейбусов из столицы. Из них работать начали только семь, остальные до сих пор ремонтируют.

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