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В Ростовской области за сутки коронавирусом заболели 394 человека

В Ростовской области за сутки коронавирусом заболели 394 человека
За период пандемии специалисты зафиксировали 56 349 случаев инфицирования коронавирусом в Ростовской области. За сутки с 11 по 12 января COVID-19 заразились 394 человека.

Среди новых заболевших значительную часть составляют люди в возрасте от 46 до 65 лет (152 человека). Диагноз подтвердился у 106 молодых людей от 18 до 45 лет. Инфекцию также подхватили 95 пенсионеров от 66 до 79 лет и 29 пожилых жителей Дона. Пациентами с коронавирусом стали и дети. За прошедшие 24 часа врачи выявили 12 несовершеннолетних, заболевших COVID-19.

Растет и смертность от опасного вируса. За последние сутки скончались 26 пациентов ковидных госпиталей. Всего за период пандемии инфекция унесла жизни 2 242 человек.

Теги: COVID-19 на Дону короновирус Ростовской области

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