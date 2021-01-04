В Ростовской области за сутки коронавирусом заболели 394 человека

За период пандемии специалисты зафиксировали 56 349 случаев инфицирования коронавирусом в Ростовской области. За сутки с 11 по 12 января COVID-19 заразились 394 человека.Среди новых заболевших значительную часть составляют люди в возрасте от 46 до 65 лет (152 человека). Диагноз подтвердился у 106 молодых людей от 18 до 45 лет. Инфекцию также подхватили 95 пенсионеров от 66 до 79 лет и 29 пожилых жителей Дона. Пациентами с коронавирусом стали и дети. За прошедшие 24 часа врачи выявили 12 несовершеннолетних, заболевших COVID-19.Растет и смертность от опасного вируса. За последние сутки скончались 26 пациентов ковидных госпиталей. Всего за период пандемии инфекция унесла жизни 2 242 человек.