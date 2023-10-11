За неделю в Ростовской области снизилось число заболевших ОРВИ

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В Ростовской области за неделю немного снизилось число заболевших ОРВИ. Об этом свидетельствуют данные со 2 по 8 октября, опубликованные Ростовстатом.За неделю медики выявили более 16,3 тысячи случаев заболевания ОРВИ. На 10 тысяч человек приходится примерно 39 человек, заболевших острой респираторно-вирусной инфекцией. Этот показатель на 7,8% ниже эпидемического порога.Отметим, что неделей ранее число заболевших достигало почти 18 тысяч человек.Медики напоминают, что наиболее эффективным средством профилактики гриппа является вакцинация. Однако в регионе привито только 20% населения. Врачи рекомендуют не затягивать и сделать прививку до периода активного заболевания ОРВИ и гриппом. Также рекомендуется принимать витамины, меньше находиться в общественных местах и соблюдать гигиену.