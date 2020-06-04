На Дону за месяц выросли цены на гречку, сливочное масло, яблоки и картофель

На Дону за месяц подскочили цены на ряд продуктов, включённых в расчёт прожиточного минимума. Средние цены в мае опубликовал Ростовстат.Так, согласно данным статистического ведомства, в Ростовской области подорожали гречка, сливочное масло, баранина и яблоки.По сравнению с апрелем килограмм гречки подорожал на 5 руб. 42 коп. Месяц наказ крупа стоила 69 руб. 72 коп. В мае её средняя цена зафиксировалась на уровне 75 руб. 14 коп.Сливочное масло выросло в цене почти на 4 рубля. Если в апреле его цена составляла 523 руб. 19 коп., в мае – 527 руб. 03 коп.Около 2 рублей составил рост цены на баранину. В апреле её стоимость была 398 руб. 79 коп., в мае уже – 400 руб. 22 коп.Изменилась в сторону увеличения цена солёной селёдки. В прошлом месяце килограмм рыбы можно было приобрести за 209 руб. 80 коп. В мае стоимость увеличилась на 1 руб. 36 коп. и составила 211 руб. 16 коп.Но больше остальных подорожали яблоки и картофель. В обоих случаях изменение цены связанно с сезонностью. Время нового урожая яблок ещё не подошло, картофель продают уже нового сезона. Так, за месяц фрукты подорожали на 12 руб. 56 коп. Средняя цена яблок в мае зафиксировалась на уровне 96 руб. 79 коп. В апреле их можно было купить за 84 руб. 23 коп.Килограмм картофеля подорожал больше чем на 5 рублей. Месяц назад корнеплод стоил 28 руб. 01 коп., в мае – 33 руб. 09 коп.За этот же период немного снизились цены на курицу и говядину. Стоимость птицы снизилась на 7 руб. 04 коп. и составила 125 руб. 54 коп. за килограмм. Цена говядины зафиксировалась на уровне 348 руб. 40 коп. по сравнению с 346 руб. 42 коп. в апреле.