Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове из-за порыва трубы затопило улицу

В Ростове из-за порыва трубы затопило улицу
Фото: Ростов-Главный
В Ростове из-за коммунальной аварии затопило улицу Вологодскую. Днём 4 марта здесь произошёл порыв.

Как сообщили в пресс-службе Водоканала, прорвало колодец сетей водоснабжения. В результате чего вода растеклась по тротуару, залив улицу.
- На месте ЧП работает бригада, - добавили в компании. - Планируется, что авария будет устранена к девяти вечера.

Из-за порыва жильцы близлежащих домов остались без воды. Водоснабжение приостановили в районе квадрата 8-ого микрорайона Северного жилого массива на границе улиц Беляева и Королева.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.