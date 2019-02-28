В Ростове из-за порыва трубы затопило улицу



Фото: Ростов-Главный

В Ростове из-за коммунальной аварии затопило улицу Вологодскую. Днём 4 марта здесь произошёл порыв.



Как сообщили в пресс-службе Водоканала, прорвало колодец сетей водоснабжения. В результате чего вода растеклась по тротуару, залив улицу.

- На месте ЧП работает бригада, - добавили в компании. - Планируется, что авария будет устранена к девяти вечера.



Из-за порыва жильцы близлежащих домов остались без воды. Водоснабжение приостановили в районе квадрата 8-ого микрорайона Северного жилого массива на границе улиц Беляева и Королева.