За 2,6 миллиона рублей продают дебиторскую задолженность ростовского «Донхлеббанка»

В Ростове имущество ростовского ПАО «Донхлеббанк» продают за 2,6 миллиона рублей. Соответствующая информация появилась в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.Всего на торги были выставлены три лота. По отношению к НКО АО «Лидер» объявлена самая крупная сумма – примерно 1,4 миллиона рублей. Долг АО «Банк РСБ 24» составляет 868 тысяч рублей. Самая низкая стоимость установлена к ОАО «Энергоцентр» - 350 тысяч рублей.Публичное акционерное общество «Донхлеббанк» основано в 1993 году. ПАО было лишено лицензии в феврале 2019-го, а уже в марте организацию признали банкротом по заявлению Центрального банка. Значительный объем проблемных активов образовался на балансе «Донхлеббанка» на одном из строительных проектов.