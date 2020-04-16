Имущество тепличного комбината «Ростовский» продают за миллиард рублей. Об этом сообщается в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.По данным ЕФРСБ, на торги выставили движимое и недвижимое имущество комбината. Некоторые из объектов находятся в залоге «Внешэкономбанка»: земельный участок, здания, сооружения, например, склады, а также устройства для теплиц. Другое имущество, оборудование и транспорт, – в залоге АО «РискИнвест». Часть собственности, выставленной на продажу, не является предметом залога.ООО тепличный комбинат «Ростовский» было зарегистрировано в 2008 году. Предприятие занималось выращиванием однолетних культур. Летом 2017 году организацию признали банкротом, в отношении нее ввели конкурсное производство.