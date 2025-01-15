Выживший в ДТП под Батайском борется за жизнь в реанимации

Фото: ростов.ру

В Батайске Ростовской области молодой человек, выживший в страшном ДТП, находится в реанимации. Михаил, получил множество переломов и черепно-мозговую травму.Авария произошла 12 января на Восточном шоссе. Михаил и его коллеги ехали на «Тойота Королле». Внезапно фура с прицепом начала разворот из одной полосы в другую. Водитель легковушки не успел затормозить. В результате столкновения оба авто загорелись.Благодаря своему брату Дмитрию, который следовал за ребятами на своей машине, 29-летнему Михаилу удалось спастись. Однако внутри машины было настоящее месиво. Удар отбросил Михаила и еще одну девушку на заднем сидении вперед. Из всех находившихся в машине людей удалось вытащить только их двоих. Водителя «Тойоты» и пассажира, сидевшего впереди, зажало, и их тела уже горели. Сам Дмитрий получил ожоги 2-й и 3-й степени.Михаил получил черепно-мозговую травму, перелом третьего позвонка и обоих бедер. Сейчас он находится в реанимации в стабильном тяжелом состоянии. Дома его ждут супруга и двое маленьких детей — 9-летняя дочь и 7-летний сын.Михаилу требуется операция на бедрах. Это дорогостоящая процедура, и семья мужчины нуждается в помощи. Специальные пластины для операции стоят 60 тысяч рублей.