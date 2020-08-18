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Выходные в Ростове будут пасмурными

Выходные в Ростове будут пасмурными
Предстоящие выходные в Ростове-на-Дону будут пасмурными. При этом температура воздуха прогреется до 32 градусов выше нуля, обещают синоптики ростовского отделения Гидрометцентра.

В пятницу, 21 августа, будет дождливо и душно. Столбик термометра поднимется до +32 градусов. Скорость северо-восточного ветра составит всего три метра в секунду.

В субботу, 22 августа, станет немного прохладнее – 28 градусов выше нуля. Все так же будет дождить, ветер усилится до пяти метров в секунду.

В воскресенье, 23 августа, день будет облачным. Температура воздуха и скорость северо-восточного ветра останутся прежними.

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