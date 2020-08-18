Выходные в Ростове будут пасмурными

Предстоящие выходные в Ростове-на-Дону будут пасмурными. При этом температура воздуха прогреется до 32 градусов выше нуля, обещают синоптики ростовского отделения Гидрометцентра.В пятницу,, будет дождливо и душно. Столбик термометра поднимется до +32 градусов. Скорость северо-восточного ветра составит всего три метра в секунду.В субботу,, станет немного прохладнее – 28 градусов выше нуля. Все так же будет дождить, ветер усилится до пяти метров в секунду.В воскресенье,, день будет облачным. Температура воздуха и скорость северо-восточного ветра останутся прежними.