В Ростове на неделе температура опустится до +28 градусов

В Ростове-на-Дону на неделе станет прохладней. В среду жителей Дона ожидает гроза. Актуальный прогноз погоды на несколько дней составил Ростовский гидрометцентр.В понедельник, 10 августа, будет облачно. Осадков не ожидается. Температура воздуха составит +31 градус, а скорость северо-восточного ветра – четыре метра в секунду.Во вторник, 11 августа, будет также облачно. Температура воздуха аналогичная. Северный ветер будет дуть со скоростью два метра в секунду.В среду, 12 августа, прогнозируют грозу. При этом столбики термометров останутся на прежней отметке – 31 градус выше нуля. Скорость западного ветра составит три метра в секунду.В четверг, 13 августа, температура опустится до приятной отметки в 28 градусов выше нуля. День будет облачным, но не дождливым. Скорость северо-западного ветра – четыре метра в секунду.