Пасмурно и дождливо будет в Ростове на новой неделе
Синоптики Ростовского гидрометцентра прогнозируют облачную и дождливую неделю в донской столице. При этом температура воздуха прогреется до +15 градусов.
В понедельник, 20 апреля, будет лить дождь. Термометр покажет +10 градусов. Скорость северо-западного ветра составит 3 метра в секунду.
Во вторник, 21 апреля, дождь будет кратковременным. Температура поднимется до 15 градусов выше нуля. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5 метров в секунду.
В среду, 22 апреля, по прогнозу осадков не ожидается, но день будет пасмурным. Столбик термометра поднимется до +15 градусов. Скорость ветра не изменится.
В четверг, 23 апреля, погода будет аналогичной. Станет только чуть прохладнее – температура опустится до 14 градусов выше нуля. Скорость северо-западного ветра усилится до 6 метров в секунду.
Напомним, из-за прохладной погоды в Ростове до 24 апреля продлили отопительный сезон. Подачу тепла прекратят, только если среднесуточная температура в течение пяти дней подряд составит 8 градусов выше нуля.