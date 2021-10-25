В Ростове повысили тарифы на проезд в общественном транспорте

В Ростове изменились тарифы на проезд в общественном транспорте. Новые цены представили в администрации города 27 октября.С 11 ноября оплата транспортной картой в автобусе составит 29 рублей. Для безналичного расчета банковской картой установлена стоимость в 30 рублей, а наличный платеж увеличили до 32 рублей. В электротранспорте оплата увеличилась до 23 рублей.При этом льготы для пенсионеров и обучающихся сохраняются: проезд в автобусе стоит 14,5 рубля, в троллейбусах и трамваях — 11,5 рубля. Для льготников федерального и регионального уровней изменений в оплате проезда нет.Фото: https://transport.pskov.ru/press-centre/news/974