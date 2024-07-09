Врачу-терапевту, попавшему в ДТП в Таиланде, собрали на лечение более 1 миллиона рублей

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Подруга пострадавшего в ДТП в Таиланде ростовского врача-терапевта Валентины рассказала, что на лечение девушки собрали больше миллиона рублей.По словам Валентины, точная стоимость лечения пока не известна, но речь идёт о нескольких миллионах рублей. Ей необходима операция на тазобедренном суставе и множественные процедуры для восстановления переломанных конечностей. Родственники, друзья и неравнодушные люди собрали деньги на операцию буквально за два дня.– Общими усилиями мы собрали 1,3 миллиона рублей, — рассказывает в микроблоге подруга Валентины – Светлана К. — Сегодня должна быть точно известна дата приезда хирурга, который будет проводить операцию.Пока Валентина продолжает лежать в муниципальной клинике в стационаре, она испытывает адские боли из-за переломов. Обезболивающие не помогают.Напомним, что врач-терапевт из столицы Донского края отправилась на популярный курорт и арендовала мотобайк. Однако поездка закончилась трагедией: девушка попала в серьёзную аварию, в результате которой получила множественные переломы и травмы внутренних органов, из-за чего сейчас не может двигаться.