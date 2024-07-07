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Терапевт из Ростова попал в серьезную аварию во время отдыха в Таиланде. Об этом DonDay рассказала мама пострадавшей Лилия.Валентина К. отдыхала на популярном курорте. Там девушка взяла напрокат мотобайк, но у него отказали тормоза. Валентина не справилась с управлением и попала в ДТП. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии. В больнице у Валентины диагностировали обширный перелом бедра.У Валентины нет медицинской страховки, медицинские работники отказываются оперировать ее бесплатно. Такая операция стоит около одного миллиона рублей.- Они сказали, что будут оперировать здесь, - говорит Валентина в видеоролике. - Однажды они сделали мне укол, но он не помог. Я позвонила им, но никто не приехал.Мама 33-летний Валентины рассказала, что не может ее перевести на родину, поскольку у девушки открылось кровотечение и она может не перенести полет.Сейчас она находится в больнице заграницей, ожидая своей очереди на операцию и помощи от родственников.Если у вас есть возможность помочь Валентине, просьба позвонить по этому номеру телефона: 7-960-457-71-47 (мама Валентины Лилия).