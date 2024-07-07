Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Терапевт из Ростова попал в серьезную аварию во время отдыха в Таиланде

Терапевт из Ростова попал в серьезную аварию во время отдыха в Таиланде
Терапевт из Ростова попал в серьезную аварию во время отдыха в Таиланде. Об этом DonDay рассказала мама пострадавшей Лилия.

Валентина К. отдыхала на популярном курорте. Там девушка взяла напрокат мотобайк, но у него отказали тормоза. Валентина не справилась с управлением и попала в ДТП. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии. В больнице у Валентины диагностировали обширный перелом бедра.

У Валентины нет медицинской страховки, медицинские работники отказываются оперировать ее бесплатно. Такая операция стоит около одного миллиона рублей.

- Они сказали, что будут оперировать здесь, - говорит Валентина в видеоролике. - Однажды они сделали мне укол, но он не помог. Я позвонила им, но никто не приехал.

Мама 33-летний Валентины рассказала, что не может ее перевести на родину, поскольку у девушки открылось кровотечение и она может не перенести полет.

Сейчас она находится в больнице заграницей, ожидая своей очереди на операцию и помощи от родственников.

Если у вас есть возможность помочь Валентине, просьба позвонить по этому номеру телефона: 7-960-457-71-47 (мама Валентины Лилия).
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.