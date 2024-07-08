Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Врача из Ростова не хотят оперировать в Тайланде из-за сложности переломов

Врача из Ростова не хотят оперировать в Тайланде из-за сложности переломов
Врача-терапевта из Ростова после ДТП в Тайланде никто не хочет оперировать из-за сложности переломов. Об этом сообщила знакомая пострадавшей девушки в соцсетях 8 июля.

У Валентины К. диагностирован обширный перелом тазобедренного сустава, множественные переломы конечностей и повреждение внутренних органов. Из-за полученных травм женщина не может даже пошевелиться и самостоятельно выпить стакан воды.

-Все кости смотрят в разные стороны. Я чувствую их шевеление внутри, — рассказывает Валентина К.

Ситуация осложняется тем, что местные врачи не хотят проводить операцию, поскольку девушка получила серьёзные травмы.

- Сейчас я лежу в муниципальной клинике в стационаре, — сообщила ростовчанка. — Позже меня переведут в частную клинику, и только там один врач согласился провести операцию.

Операция запланирована на 10 июля. Девушка терпит сильную боль, которая не утихает даже после приёма обезболивающих препаратов.

Напомним, происшествие случилось в Тайланде 6 июля. Во время своего отдыха Валентина решила взять напрокат мотобайк и осмотреть достопримечательности города. К сожалению, эта поездка закончилась трагически. Валентина попала в серьезную аварию.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.