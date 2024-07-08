Врача из Ростова не хотят оперировать в Тайланде из-за сложности переломов

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Врача-терапевта из Ростова после ДТП в Тайланде никто не хочет оперировать из-за сложности переломов. Об этом сообщила знакомая пострадавшей девушки в соцсетях 8 июля.У Валентины К. диагностирован обширный перелом тазобедренного сустава, множественные переломы конечностей и повреждение внутренних органов. Из-за полученных травм женщина не может даже пошевелиться и самостоятельно выпить стакан воды.-Все кости смотрят в разные стороны. Я чувствую их шевеление внутри, — рассказывает Валентина К.Ситуация осложняется тем, что местные врачи не хотят проводить операцию, поскольку девушка получила серьёзные травмы.- Сейчас я лежу в муниципальной клинике в стационаре, — сообщила ростовчанка. — Позже меня переведут в частную клинику, и только там один врач согласился провести операцию.Операция запланирована на 10 июля. Девушка терпит сильную боль, которая не утихает даже после приёма обезболивающих препаратов.Напомним, происшествие случилось в Тайланде 6 июля. Во время своего отдыха Валентина решила взять напрокат мотобайк и осмотреть достопримечательности города. К сожалению, эта поездка закончилась трагически. Валентина попала в серьезную аварию.