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Врачи спасли жизнь пострадавшему в ДТП жителю Донецка

Врачи спасли жизнь пострадавшему в ДТП жителю Донецка
Врачам НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского удалось вытащить буквального с того света 34-летнего Юрия Цуканова, пострадавшего в ДТП в городе Донецке Ростовской области. Пациент пришел в себя после двухмесячной комы.

Юрий попал в аварию вечером 17 июня в родном городе. На пересечении переулка Гайдара с проспектом Мира в Донецке ему не уступил дорогу водитель ВАЗа. От удара иномарку отбросило в столб. Юра получил инфаркт легкого, оскольчатый перелом позвоночника и перелом таза.

Донецкие врачи оказались бессильны и передали тяжелого пациента в руки столичных медиков. В НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского ему провели две операции – на легком и позвоночнике. После второй Юрий впал в кому. В бессознательном состоянии он находился два месяца. За это время успел перенести пневмонию.

Теперь дончанина планируют перевести в другую больницу для восстановления. Его ждет длительный период реабилитации.

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