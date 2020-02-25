В Ростове врачи спасают 19-летнюю девушку, попавшую в ДТП во время поездки в такси



Ростовские врачи борются за жизнь 19-летней девушки, которая попала в ДТП во время поездки в такси. Авария произошла ночью 25 февраля на пересечении улицы Красноармейской и переулка Университетского.



В тот вечер Ирина К. возвращалась вместе с парнем из кино. Молодые люди вызвали такси, чтобы добраться до дома. Пара села в подъехавшую машину. Автомобиль едва успел отъехать от кинотеатра 100 метров, как на большой скорости в него врезался «ВАЗ-2114».

От удара пассажиров отбросило в другую сторону салона. Они сильно ударились головой о боковое стекло. Водитель «четырнадцатой» тем временем скрылся с места происшествия.



Молодой человек получил сотрясение мозга. Кроме того, у него множество других травм.

Состояние Ирины было ещё хуже. У неё диагностировали отёк мозга, множество переломов позвоночника и шеи, тазобедренный перелом. Также повреждено легкое и другие внутренние органы.



В настоящее время девушка находится в реанимации, её состояние оценивается как тяжёлое. Врачи делают все возможное, чтобы спасти ей жизнь, а родственники ищут доноров крови, пишет DonDay.ru.



В отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в настоящее время сотрудники полиции разыскивают водителя, спровоцировавшего аварию.