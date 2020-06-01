В Ростовской области начальника уголовного розыска МВД подозревают в мошенничестве

В городе Шахты возбуждено уголовное дело в отношении начальника уголовного розыска местного управления МВД. Полицейский подозревается в мошенничестве.По версии следствия, в конце мая 2020 года сотрудник полиции пообещал мужчине, находящемуся в федеральном розыске, не заключать его под стражу. Свои услуги он оценил в 80 тысяч рублей. На самом деле полицейский никак не мог повлиять на решение этого вопроса, избрание меры пресечения не входило в его должностные обязанности.Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Следственные действия продолжаются.