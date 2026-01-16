Новости
И.о. главного врача Багаевской ЦРБ стал фигурантом уголовного дела

Исполняющий обязанности главного врача Центральной районной больницы Багаевского района стал фигурантом уголовного дела о фиктивном трудоустройстве. Силовики нагрянули в медучреждение 15 января, сообщает портал Donday.

Николая Канцурова обвиняют в превышении должностных полномочий, служебном подлоге и мошенничестве. Предварительно известно, что Канцуров фиктивно трудоустроил в больницу сотрудника, который фактически не выполнял свои обязанности, но получал зарплату.

Сейчас решается вопрос о мере пресечения для Николая Канцурова. Если его вина будет доказана, ему может грозить до семи лет лишения свободы.
Фото: ЦРБ Багаевского района.
