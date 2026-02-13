Донской браконьер выплатит свыше 6 миллионов рублей за незаконный промысел

Фото: Правительство РО

Житель Ростовской области заплатит более шести миллионов рублей за незаконную ловлю рыбы. Об этом сообщила Генеральная прокуратура Российской Федерации.Иск в суд подал военный прокурор гарнизона Ростов-на-Дону. В ходе разбирательства было установлено, что подозреваемый, проживающий в донском регионе, осуществлял незаконный вылов рыбы в акватории Таганрогского залива. Деятельность браконьера велась без соответствующего разрешения и в запрещенное для рыболовства время. За период незаконной деятельности ему удалось выловить и перевезти более 8,2 тысяч особей, включая пиленгаса, карася, судака и шемаю.Общая сумма ущерба, причиненного водным биоресурсам, была оценена специалистами в свыше 6,6 миллиона рублей. Неклиновский районный суд, рассмотрев материалы дела, вынес решение о взыскании с браконьера более шести миллионов рублей в счет возмещения причиненного ущерба. Интересно, что мужчина уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение. Тогда он был оштрафован на 210 тысяч рублей.Важно отметить, что вылов шемаи в Ростовской области до сих пор остается под строгим запретом. Несмотря на то, что шемая давно исключена из Красной книги и не является исчезающим видом, законодательные ограничения на ее добычу продолжают действовать. В настоящее время Минсельхозом РФ совместно с Росрыболовством ведется работа по внесению изменений в правила рыболовства, касающиеся вылова шемаи. Как только новые правила будут утверждены и опубликованы, Министерство сельского хозяйства Ростовской области уведомит об этом рыбаков, после чего легальный промысел станет возможным.Кроме того, в донском регионе с 15 ноября по 31 марта действует зимний запрет на рыбалку в зимовальных ямах (местах концентрации рыбы), а также строгий запрет на подводную охоту и использование сетей; разрешена только береговая рыбалка с поплавочной удочкой/спиннингом (один крючок).