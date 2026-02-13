В Ростовской области оркестр Росгвардии отметил 10-летний юбилей ведомства концертами

Фото: Дондей

В Ростовской области оркестр Росгвардии провёл серию концертов, посвящённых 10-летию ведомства. Музыкальный коллектив войск национальной гвардии выступал под руководством дирижера, подполковника Андрея Горбули. Были исполнены песни о Великой Отечественной войне, Родине, семье и любви. Также прозвучали оригинальные духовые произведения.Концерты состоялись в Ростове-на-Дону, в поселке Казачьи Лагеря и Персиановском. На них присутствовали военные, сотрудники Росгвардии, их семьи и местные жители. Гала-концерт в областном Доме народного творчества в Ростове стал самым посещаемым событием. Особенно зрителей удивило выступление новой песни «Всегда на страже». Композиция была написана специально для юбилея.По словам полковника Андрея Горбули, для музыкального коллектива стало честью посетить донскую землю.- Специально для выступлений здесь подготовлены русские народные и казачьи песни. Кроме того, в программе мы постарались отразить первый серьезный юбилей Росгвардии, чтобы гости понимали, какие важные служебно-боевые задачи выполняют росгвардейцы», - отметил подполковник.Вместе с оркестрантами на сцене солировали заслуженные артисты Российской Федерации Олег Кухта и Ольга Гетман, лауреаты международных конкурсов Ольга Глазкова, Дарья Трифонова и Дмитрий Чеботарев.В конце мероприятия заместитель командующего Южным ордена Жукова округом войск национальной гвардии РФ полковник Алексей Галкин выразил благодарность музыкантам и вручил им благодарственное письмо от руководства округа.