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В Ростове мужчина попал в больницу, получив тепловой удар во время работы

В Ростове мужчина попал в больницу, получив тепловой удар во время работы
В Ростове мужчина оказался на больничной койке, получив тепловой удар. Несчастный случай произошел 13 июня на улице Обливской.

Как сообщает портал DonDay.ru, 46-летний мужчина работал с приятелем на крыше двухэтажного дома. Внезапно ему стало плохо, он стал биться в судорогах. Когда он потерял сознание, друга поблизости не оказалось, и ростовчанин упал с крыши.

Пострадавшего в состоянии шока неизвестной этиологии доставили в больницу. Сейчас мужчина находится в реанимации.

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