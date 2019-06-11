В Ростове мужчина попал в больницу, получив тепловой удар во время работы



В Ростове мужчина оказался на больничной койке, получив тепловой удар. Несчастный случай произошел 13 июня на улице Обливской.



Как сообщает портал DonDay.ru, 46-летний мужчина работал с приятелем на крыше двухэтажного дома. Внезапно ему стало плохо, он стал биться в судорогах. Когда он потерял сознание, друга поблизости не оказалось, и ростовчанин упал с крыши.



Пострадавшего в состоянии шока неизвестной этиологии доставили в больницу. Сейчас мужчина находится в реанимации.