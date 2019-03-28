Врач ЦГБ Азова заявил, что умершую в её больнице пациентку отравил муж



Врач Азовской центральной городской больницы обвинил мужа умершей пациентки в отравлении собственной жены. Следствие пришло к выводу, что 29-летняя Наталья Короткова умерла по вине отоларинголога Светланы Драчёвой.



Девушка поступила в больницу 29 ноября 2016 года. У неё диагностировали искривление перегородки носа с нарушением функции дыхания. Чтобы Наталья смогла нормально дышать, ей требовалось под общим наркозом исправить носовую перегородку. В ходе операции доктор Драчёва допустила оскольчатый перелом решётчатой пластинки решётчатой кости с проникающим повреждением твёрдой мозговой оболочки. На следующий день пациентка впала в кому. Через месяц скончалась, так и не придя в сознание. У неё остались муж и восьмилетний ребёнок.



После ужасного случая правоохранители возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Судебно-медицинская экспертиза показала, что Наталью погубила врачебная ошибка. Пока следователи проводили проверку и экспертные работы, истёк срок давности уголовного преследования. Несмотря на наличие заключения, суд решил прекратить дело. Светлана Драчёва осталась на своём посту в больнице.



Муж погибшей Константин Коротков не стал мириться с несправедливостью. Через какое-то время он подготовил гражданский иск против врача Светланы Драчёвой и Центральной городской больницы Азова. Он требует взыскать компенсацию за смерть супруги.

На беседу к врачу Константин пришёл 1 апреля.



- Мы пришли и стали беседовать с ней. Журналист спросил, знает ли она меня, человека, который винит её в смерти жены, - говорит он. - Светлана Григорьевна отметила, что её не интересует моё мнение по поводу этой ситуации, – рассказал Константин.



Во время короткого разговора женщина заявила, что Константин сам мог отравить Наталью. К тому же она добавила, что такое мнение разделяют и её коллеги. Высказав обвинение, она попросила собеседников уйти.



– Не могу понять, как можно было наброситься на человека с такими обвинениями? – возмущается Константин. – Я просто ошарашен таким мнением и таким способом защиты.



В лифте мужчины столкнулись с заместителем главного врача и другим доктором. Они стали говорить, что в больнице видеосъёмка запрещена. Сотрудники учреждения уверены, что нельзя рассматривать проблему только со стороны потерпевшего. От предложения дать интервью врач отказался.



На улице Константин и журналист встретили реаниматолога, который дежурил в ночь, когда Наталья впала в кому. Он вспомнил, что тогда его вызвали в палату не сразу. Сначала девушку пытался вернуть к жизни травматолог. После его неудачных попыток позвали реаниматолога. Однако, и это не помогло. Вызванный невролог порекомендовал сделать компьютерную томограмму.

Во время исследования выяснилось, что сломана пластина, а в мозге находится пузырёк воздуха.



