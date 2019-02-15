Дело в отношении врача азовской больницы, по чьей вине погибла девушка, прекратили



Уголовное дело, возбужденное в отношении врача-отоларинголога, по чьей вине погибла девушка, закрыто. Решением суда преследование прекращено в связи с истечением срока давности, сообщает DonDay.ru.



По информации портала, Светлана Драчева обвинялась по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».



В ноябре 2016 года врач-отоларинголог во время проведения операции 29-летней девушке допустила оскольчатый перелом решетчатой пластинки решетчатой кости с проникающим повреждением твердой мозговой оболочки. В результате неосторожных действий специалиста во время хирургического вмешательства пациентка скончалась.



После этого в отношении Драчевой было возбуждено уголовное дело, которое дошло до суда. Азовский городской суд постановил прекратить уголовное дело в отношении Драчевой Светланы Григорьевны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ, по п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.