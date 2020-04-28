Возраст умерших от коронавируса в Ростовской области – от 34 до 90 лет
За последние сутки стало известно о ещё трёх жертвах коронавируса в Ростовской области. В результате заболевания скончались трое мужчин.
В больнице Волгодонска умерли 90-летний и 59-летний пациенты. Как сообщили в донском правительстве, у дончан были сопутствующие заболевания. В Шахтах скончался 60-летний мужчина.
Таким образом, возраст шести человек, скончавшихся в результате коронавируса в Ростовской области, составляет от 34-х до 90 лет.
Напомним, первым и самым молодым пациентом, смерть которого наступила в результате заболевания COVID-19, стал 34-летний доктор из Китая. Также в Ростове скончались 50-летний мужчина и 70-летняя женщина.
Добавим, что по данным на 30 апреля в Ростовской области зарегистрировано 943 случая заболевания. Диагноз COVID-19 поставлен 101 ребёнку.