У второго умершего от коронавируса пациента в Ростовской области были сопутствующие заболевания
Стали известны некоторые данные о втором пациенте, умершем от коронавируса в Ростовской области. О том, что очередной заражённый скончался от новой инфекции, стало известно 27 апреля.
Известно, что умерший — 50-летний житель донской столицы. Он проходил лечение в Центральной городской больнице Ростова-на-Дону. В региональном пресс-центре по информированию о ситуации с новой коронавирусной инфекцией сообщили, что он поздно обратился за медицинской помощью. Из-за коронавируса у мужчины обострились сопутствующие хронические заболевания. Он был в тяжёлом состоянии и, несмотря на старания врачей, скончался.
После вскрытия официальной причиной смерти назвали коронавирусную инфекцию. Таким образом, 50-летний мужчина стал вторым пациентом в Ростовской области, умершим от COVID-19. Первым был 34-летний врач из Китая.
Всего по состоянию на утро 27 апреля в Ростовской области зарегистрировали 714 случаев заражения коронавирусом.