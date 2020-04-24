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У второго умершего от коронавируса пациента в Ростовской области были сопутствующие заболевания

У второго умершего от коронавируса пациента в Ростовской области были сопутствующие заболевания
Стали известны некоторые данные о втором пациенте, умершем от коронавируса в Ростовской области. О том, что очередной заражённый скончался от новой инфекции, стало известно 27 апреля.

Известно, что умерший — 50-летний житель донской столицы. Он проходил лечение в Центральной городской больнице Ростова-на-Дону. В региональном пресс-центре по информированию о ситуации с новой коронавирусной инфекцией сообщили, что он поздно обратился за медицинской помощью. Из-за коронавируса у мужчины обострились сопутствующие хронические заболевания. Он был в тяжёлом состоянии и, несмотря на старания врачей, скончался.

После вскрытия официальной причиной смерти назвали коронавирусную инфекцию. Таким образом, 50-летний мужчина стал вторым пациентом в Ростовской области, умершим от COVID-19. Первым был 34-летний врач из Китая.

Всего по состоянию на утро 27 апреля в Ростовской области зарегистрировали 714 случаев заражения коронавирусом.

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